Коронавирус в Воронежской области на утро 15 декабря: 80 человек заболели, никто не умер

Коронавирус, похоже, уступает место свиному гриппу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На утро четверга, 15 декабря, в Воронежской области заболели коронавирусом еще 80 человек, 35 из них попали в больницы. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Для сравнения: на начало дня 14 декабря ковидом заразился 81 житель Воронежской области, 38 из них были госпитализированы. Всего же за время пандемии подхватили опасную болезнь 469 945 наших земляков.

За сутки никто не умер. Напомним, жертв коронавируса не было и на начало дня 13 и 14 декабря. А вот на утро 12-го сообщали о трех смертях. Пока число жертв коронавируса в Воронежской области – 8 597.

Еще 96 человек выздоровели. На утро 13 декабря их было намного больше – 168.

Сейчас страшнее коронавируса так называемый свиной грипп, который, если его запустить, тоже может обернуться смертельным исходом. За неделю с 5 по 12 декабря 46 процентам людей, обращающимся в поликлиники с недомоганием, ставят именно такой диагноз, коронавирус определили только у 9,6%. Кстати, количество заболеваний ОРВИ и гриппом возросло на 36 процентов.