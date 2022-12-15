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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 8:09

В центре Воронежа загорелся подвал одного из университетов

Пожар случился на проспекте Революции
Юрий КОЗЛОВ
С пожаром справились меньше, чем за полчаса.

С пожаром справились меньше, чем за полчаса.

Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В четверг, 15 декабря, около девяти утра загорелся подвал здания Воронежского государственного университета инженерных технологий, расположенного по адресу: проспект Революции, 19. В МЧС об этом ЧП сообщили в 8.55. На место происшествия выехали пять пожарных машин с 20 сотрудниками спасательного ведомства на борту. С огнем удалось полностью справиться в 9.24.

- В подвале сгорел спортивный инвентарь на площади десять квадратных метров. Пострадавших на этом пожаре не было, - сообщили в региональном ГУ МЧС.