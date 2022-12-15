В Воронеже перекрыли движение на понтонном мосту в Шилово

Утром в четверг, 15 декабря, неприятный сюрприз ждал водителей, привыкших ездить по дороге Воронеж – Малышево – Гремячье через понтонную переправу в микрорайоне Шилово. Мост оказался закрыт.

Местные власти сообщили, что переправу пришлось развести еще ночью, около двух часов. Причина – резкое поднятие воды в Дону. Напомним, 13 декабря по той же причине перекрыли понтонный мост в селе Новоживотинное в Рамонском районе.

На какой срок развели мост в Шилово, пока не сообщают. Водителям теперь предлагают пускаться в объезд по Курской трассе.