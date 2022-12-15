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НовостиОбщество15 декабря 2022 7:31

В Воронеже охранные фирмы подозревают в картельном сговоре

Обеим организациям грозит штраф
Юрий КОЗЛОВ

ООО ЧОП «Ягуар» и ООО «Сириус» подозревают в картельном сговоре. Об этом сообщили в региональном управлении антимонопольной службы.

Компаниям вменяют в вину согласованные действия по минимизации снижения начальной цены контракта на услуги по охране объектов Воронежского лесотехнического университета. Торги начинались с 19 564 584 рублей. В итоге эту цену сбили всего на 0,5 процента.

В управлении выяснили, что представители обеих охранных фирм подавали заявку и предложения по стоимости контракта, используя единую инфраструктуру. Также у антимонопольщиков есть сведения, что имело место тайное соглашение по этому поводу.

Если подозрения УФАС подтвердятся, обе организации оштрафуют.