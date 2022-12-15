В райцентре Воронежской области юный водитель «Лады» врезался в дерево: двое ранены

Машина сильно покорежена. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 14 декабря, около двух часов дня в Анне у дома № 4 на улице Чехова случилось ДТП. 19-летний водитель ВАЗ-21102 потерял контроль над машиной. Автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. Травмы получил сам водитель и его 19-летний пассажир. Обоих отвезли в больницу.

Дорога после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 14 декабря в Воронежской области случилось 132 ДТП, из них в Воронеже – 93, на дорогах в районах – 28, на федеральных трассах – 11. В семи авариях пострадали 15 человек. Автоинспекторы задержали шесть пьяных водителей и еще 30 за выезд на встречную полосу, - сообщили в региональном ГУ МВД.