В Воронеже бесплатный проезд для членов семей мобилизованных сохранят в 2023 году

Бесплатно членам семей мобилизованных жителей Воронежской области можно ездить только на автобусах "Воронежпассажиртранса". Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Семьям мобилизованных жителей Воронежской области сохранят возможность бесплатного проезда и на 2023 год. Об этом сообщил во время прямого эфира губернатор Александр Гусев. Глава регионального правительства сказал также, что, вероятнее всего, эта льгота сохранится на все время проведения СВО.

В то же время проехать бесплатно на всех воронежских автобусах члены семей мобилизованных не могут. Решение касается только муниципального транспорта. То есть, автобусов №№ 6, 8, 9КА, 9КС, 14, 15, Т17, 21, 32, 49, 52, 59, 63, 78, 85 и троллейбусов №№ 7, 8, 11, 17, 99. В остальных плату требуют, как и прежде.

Напомним, ранее губернатор заявил о намерении освободить семьи мобилизованных жителей Воронежской области от пени за просрочку оплаты коммунальных услуг и капремонта. Также все призванные в армию в рамках частичной мобилизации должны были получить единовременную региональную выплату - 120 тысяч рублей. Кроме того, их семьи освободили от платы за посещение муниципальных детсадов и яслей.