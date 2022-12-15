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НовостиОбщество15 декабря 2022 6:51

В Воронеже бесплатный проезд для членов семей мобилизованных сохранят в 2023 году

Правда, касается это решение только муниципального транспорта
Олег КУЗНЕЦОВ
Бесплатно членам семей мобилизованных жителей Воронежской области можно ездить только на автобусах "Воронежпассажиртранса".

Бесплатно членам семей мобилизованных жителей Воронежской области можно ездить только на автобусах "Воронежпассажиртранса".

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Семьям мобилизованных жителей Воронежской области сохранят возможность бесплатного проезда и на 2023 год. Об этом сообщил во время прямого эфира губернатор Александр Гусев. Глава регионального правительства сказал также, что, вероятнее всего, эта льгота сохранится на все время проведения СВО.

В то же время проехать бесплатно на всех воронежских автобусах члены семей мобилизованных не могут. Решение касается только муниципального транспорта. То есть, автобусов №№ 6, 8, 9КА, 9КС, 14, 15, Т17, 21, 32, 49, 52, 59, 63, 78, 85 и троллейбусов №№ 7, 8, 11, 17, 99. В остальных плату требуют, как и прежде.

Напомним, ранее губернатор заявил о намерении освободить семьи мобилизованных жителей Воронежской области от пени за просрочку оплаты коммунальных услуг и капремонта. Также все призванные в армию в рамках частичной мобилизации должны были получить единовременную региональную выплату - 120 тысяч рублей. Кроме того, их семьи освободили от платы за посещение муниципальных детсадов и яслей.