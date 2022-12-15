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НовостиОбщество15 декабря 2022 6:30

В воронежском Доме архитектора отменили все выставки до окончания новогодних праздников

Их собираются вернуть с 10 января 2023 года
Олег КУЗНЕЦОВ

В воронежском Доме архитектора приняли решение не проводить выставки до 10 января 2023 года. Впрочем, здание пустовать не будет. На первом этаже будут проходить другие мероприятия. Правда, какие, не сообщают.

Кстати, одну из выставок отменили по политическим соображениям. С 13 по 25 декабря в Доме архитектора планировали показать работы художника Павла Брата. Однако он в феврале и марте резко осудил СВО и выразил поддержку Украине. Позиция художника была известна, таким образом, уже давно, но почему-то отменить его выставку решили только сейчас.