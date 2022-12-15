В Воронежской области 37-летний мужчина несколько лет избивал свою 13-летнюю дочь

Теперь 37-летний житель Россошанского района "воспитывать" 13-летнюю дочь с помощью кулаков больше не будет. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

В Россошанском районе сотрудники прокуратуры поддержали гражданский против 37-летнего местного жителя. Работники надзорного ведомства выяснили, что он в течение нескольких лет методично избивал дочь, причем очень сильно.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним». По ней горе-папаше еще предстоит отвечать. А вот по гражданскому иску суд уже принял решение в Россошанском районном суде. Отца лишили родительских прав, при этом сохранив за ним обязанность выплачивать алименты.