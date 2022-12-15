Губернатор Воронежской области прокомментировал коррупционный скандал с выборами

Александр Гусев уверен, что Юрий Бавыкин "зря ссылается на проблемы в системе, когда пытается скрыть свои неправомерные действия". Фото: с портала правительства Воронежской области.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев высказал свое мнение по поводу коррупционного скандала, связанного с выборами. Напомним, бывшего вице-мэра по градостроительству Юрия Бавыкина и экс-заместителя главы управы Коминтерновского района Светлану Васькову обвиняют в крупном мошенничестве. По версии следствия, они взяли с кандидатов в депутаты городского парламента более семи миллионов рублей за то, чтобы обеспечить благоприятный для своих «клиентов» результат выборов.

- Нужно быть очень доверчивым человеком, чтобы дать Бавыкину деньги, - заявил Александр Гусев. - К этому никаких предпосылок не было, большинство депутатов с помощниками ногами отрабатывают. Гражданин Бавыкин зря ссылается на проблемы в системе, когда пытается скрыть свои неправомерные действия. Это его личная инициатива и ответственность, он должен понести наказание.