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НовостиСпорт14 декабря 2022 18:58

Воронежский «Буран» проиграл «Рязани», потерпев 13 поражение подряд

Поскольку «ураганные» все же довели дело до овертайма, одно очко все же «заработали»
Юрий КОЗЛОВ
Хоккеисты "Рязани" радуются нелегкой победе.

Хоккеисты "Рязани" радуются нелегкой победе.

Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

В домашнем матче «Бурана» с «Рязанью» счет открыли гости. На восьмой минуте Виктор Пластинин завершил хорошую комбинацию в большинстве броском уже в практически пустые ворота – 0:1. «Буран» ответил на 16-й хорошим индивидуальным проходом и выстрелом Ивана Сушинского – 1:1.

Дальше команды не радовали зрителей голами почти до конца второго периода. На 39 минуте засуху прервал точный бросок Егора Дугина в большинстве – 2:1. В третьем периоде «ураганные» не дотерпели. И на 58 минуте шайба, заброшенная Никитой Лисиным, отправила игру в овертайм – 2:2.

В дополнительное время игроки «Бурана» вроде бы владели преимуществом, но забить не смогли. А гости уже на финише овертайма четко реализовали контратаку, решающий бросок сделал Дмитрий Силантьев – 2:3.

«Буран» набрал 18-е очко, но, конечно, теперь уже с предоследнего 25 места вряд ли сдвинется. До 24-го уже расстояние в шесть очков. А впереди у «Бурана» выезд в Курган. В этом городе «ураганные» 23 декабря встретятся с местным клубом «Зауралье», занимающим 21 место с 30 очками.