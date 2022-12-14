Воронежский «Буран» проиграл «Рязани», потерпев 13 поражение подряд

Хоккеисты "Рязани" радуются нелегкой победе. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

В домашнем матче «Бурана» с «Рязанью» счет открыли гости. На восьмой минуте Виктор Пластинин завершил хорошую комбинацию в большинстве броском уже в практически пустые ворота – 0:1. «Буран» ответил на 16-й хорошим индивидуальным проходом и выстрелом Ивана Сушинского – 1:1.

Дальше команды не радовали зрителей голами почти до конца второго периода. На 39 минуте засуху прервал точный бросок Егора Дугина в большинстве – 2:1. В третьем периоде «ураганные» не дотерпели. И на 58 минуте шайба, заброшенная Никитой Лисиным, отправила игру в овертайм – 2:2.

В дополнительное время игроки «Бурана» вроде бы владели преимуществом, но забить не смогли. А гости уже на финише овертайма четко реализовали контратаку, решающий бросок сделал Дмитрий Силантьев – 2:3.

«Буран» набрал 18-е очко, но, конечно, теперь уже с предоследнего 25 места вряд ли сдвинется. До 24-го уже расстояние в шесть очков. А впереди у «Бурана» выезд в Курган. В этом городе «ураганные» 23 декабря встретятся с местным клубом «Зауралье», занимающим 21 место с 30 очками.