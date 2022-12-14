Уровень бедности среди воронежцев снижается на протяжении двух лет

Рост зарплат в регионе составит 15%, пообещал губернатор Фото: из архива «КП»

Общаясь с жителями региона в прямом эфире 14 декабря, губернатор Александр Гусев сообщил, что в области уже на протяжении двух последних лет снижается уровень бедности. При этом самыми незащищенными категориями являются семьи с детьми, где работает только один из родителей, а также пожилые люди. Именно они чаще всего оказываются за чертой бедности.

Говоря о реальных доходах воронежцев, глава области отметил, что правительство области три года ставит перед собой задачу, чтобы темпы роста заработной платы опережали инфляцию.

- По этому году цифры, которые мы для себя обозначили роста заработной платы — 15%. Соответственно инфляция будет 12,5%. В прошлом году нам удалось достичь этих задач, я думаю, в этом году это тоже будет выполнено, - заверил Александр Гусев.