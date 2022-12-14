На кадастровой карте Воронежской области появился новый спорткомплекс «Солнечный»

Фото управления Росреестра по Воронежской области Фото: Предоставлено

Новый спортивный комплекс «Солнечный» площадью 5734,7 кв. метров, расположенный в микрорайоне «Ольха» в Новой Усмани поставили на кадастровый учет. Объект редставляет собой 3-х этажное здание, один из которых – подземный.

В спорткомплексе есть бассейн на восемь дорожек, зал для занятий игровыми видами спорта: мини-футболом, волейболом, баскетболом, гандболом, бадминтоном и настольным теннисом, зал для проведения тренировок по борьбе и аэробики, а также тренажерный зал. За одну смену «Солнечный» сможет принять до 123 человек.

В состав спорткомплекса входят раздевалки, душевые, помещения для тренеров и медработников. Одним из главных преимуществ этого объекта является то, что он адаптирован и для маломобильных граждан.

- В Новоусманском районе активно идёт благоустройство территории благодаря федеральным программам. Недавно на кадастровый учёт поставили современную школу, сегодня новая задача – как можно быстрее зарегистрировать спортивный комплекс «Солнечный», чтобы он начал работу в этом году. С этим наши справились специалисты в максимально короткие сроки, – отметила начальник Новоусманского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Воронежской области Ирина Зимарина.