Под Воронежем мужчина порезал собутыльника, а потом отдал нож полицейским

45-летнему рецидивисту за тяжелое ранение собутыльника грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: из архива «КП»

Семилукские полицейские задержали 45-летнего местного жителя по подозрению в причинении тяжких телесных повреждений своему 38-летнему знакомому.

В ходе следствия установили, что на днях двое мужчин пили в жилом доме в поселке Латная. В ходе пьяного застолья они поругались. 45-летний мужчина выхватил нож и ударил 38-летнему приятелю в живот. Раненый сам добрался домой. Там его сожительница вызвала скорую, а из больницы о ЧП сообщили в полицию. Раненый мужчина все рассказал стражам порядка.

- Полицейские задержали виновника этого криминального ЧП. Он сам показал нашим сотрудникам нож, которым ударил собутыльника. Ранее этот мужчина был судим за кражи. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Рецидивисту грозит до десяти лет лишения свободы, - рассказали в региональном ГУ МВД.