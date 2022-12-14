Росреестр проведет День открытых дверей для воронежских предпринимателей

В четверг, 15 декабря, управление Росреестра по Воронежской области с 15:00 до 17:00 ждет предпринимателей на День открытых дверей. Встреча пройдет в актовом зале главного здания Управления по адресу ул. Донбасская, д. 2, кабинет 107. К специалистам можно обратиться по всем вопросам в компетенции ведомства: государственная регистрация прав, государственный кадастровый учет объектов недвижимости, государственная кадастровая оценка, государственный земельный надзор и т.д.

В управлении уточнили, что прием пройдет исключительно по предварительной записи, которая будет вестись до 13:00 15-го ноября по телефону 8 (473) 210-76-30.