В Воронеже похитителю трех дорогих авто ужесточили приговор

В Воронежском областном суде угонщику дорогих авто дали в отличие от коллег из Центрального реальный срок. Фото: из архива «КП»

В коллегии по уголовным делам Воронежского областного суда рассмотрели апелляцию прокуратуры на приговор 34-летнему Максиму Маркину. Он отвечал по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража группой лиц в особо крупном размере».

С февраля по октябрь 2019 года Маркин вместе с пока еще неустановленным подельником, используя спецоборудование, позволяющее им за считанные секунды вскрывать автомобили и подавлять сигналы практически любой сигнализации, похитили в Воронеже три дорогих автомобиля. В результате они украли машины на сумму почти четыре миллиона рублей.

Ранее в Центральном районном суде Маркина приговорили к 3,5 годам условно с испытательным сроком три года. Теперь же наказание ужесточили до двух лет колонии общего режима. Маркина взяли под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.