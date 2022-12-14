В Воронеже частного детектива будут судить за разглашение тайны переговоров по телефону

За любопытство к чужим звонкам можно "заработать" уголовное дело. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники прокуратуры передали в Левобережный районный суд уголовное дело 37-летнего воронежца. Его обвиняют по части 1 статьи 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров или иных сообщений граждан».

По данным следствия, в октябре 2022 года 37-летний мужчина, работающий частным детективом, получил 60 тысяч рублей от своего знакомого. Деньги ему передали за предоставление детализации соединений по номеру чужого мобильного телефона.

Кроме того, в ближайшее время планируют возбудить уголовное дело и на знакомого за то, что он передал частному детективу сведения о чужих телефонных переговорах от работника сотовой компании. Тот тоже не избежит ответственности. Но им будут заниматься в ставропольском следственном управлении Следственного комитета.

Что касается частного детектива, то ему грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года.