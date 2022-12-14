Воронежский поисково-спасательный отряд патрулирует водохранилище на современной аэролодке

Фото из телеграм-канала Вадима Кстенина Фото: Предоставлено

После оттепели лед воронежского водохранилища снова стал ненадежным. Об опасности прогулок по акватории напомнил горожанам в своем телеграм-канале мэр Вадим Кстенин.

- Даже в сильные морозы лед все равно очень коварен. У опор мостов, у выпусков ливневой канализации он гораздо тоньше, промоины возникают и в других местах из-за особенностей течения. Выходить на лед очень опасно, но многие – любители кататься на коньках, рыбаки – все же рискуют. К сожалению, часто на льду оказываются дети.

Фото из телеграм-канала Вадима Кстенина Фото: Предоставлено

Глава города также сообщил, что теперь воронежскому поисково-спасательному отряду будет чуть легче помогать пострадавшим людям. Для нужд службы ГО и ЧС мэрия приобрела современную мощную аэролодку. Сегодня она впервые вышла на дежурство. Благодаря новой технике, спасатели смогут прийти на помощь быстрее. По словам Вадима Кстенина, аэролодка может развивать на льду скорость свыше 80 км/ч. А ее грузоподъемность составляет около тонны, то есть на борту можно везти до шести человек.