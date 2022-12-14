Мошенник отнял у воронежца 450 тысяч рублей, а вот недвижимость ему «отжать» не удалось

47-летний житель Ленинского района стал очередной жертвой мошенников. Незнакомец предложил ему нейтрализовать мифических аферистов, взяв несколько кредитов якобы в пику их аналогичных действий. Мужчина поверил их россказням и «подарил» преступникам 450 тысяч рублей.

Обнаглевшие мошенники попытались «раскрутить» его и дальше, уговорив заложить недвижимость, а полученные деньги отправить на «безопасный» счет. Однако наивность их жертвы имела пределы. Обманутый человек написал заявление в полицию.

- Всего 13 декабря случилось 12 преступлений, совершенных дистанционно, а также путем обмана или злоупотребления доверием. Общий ущерб, причиненный доверчивым людям, составил около полутора миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям УК, карающим за мошенничества и кражи. Преступников разыскивают, - сообщили в региональном ГУ МВД.