Последствия ночного снегопада в Воронеже ликвидируют 174 коммунальные машины

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

За прошедшие сутки погода в Воронеже менялась несколько раз. Еще утром при плюсовых показаниях термометра шел дождь, а к вечеру подморозило, и на город обрушилась настоящая метель.

Чтобы противостоять капризам погоды, вчера после обеда на улицы вышла коммунальная техника для обработки особо опасных участков улиц противогололёдными материалами. В ночную смену, в самый разгул стихии, районные комбинаты благоустройства начали сплошную обработку магистралей и тротуаров вдоль них. На эти цели в течение ночи потратили более 2,5 тысяч тонн песко-соляной смеси.

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

Когда реагент подействовал, колонны комбинированных дорожных машин и тракторов приступили к следующему этапу уборки: начали сгребать и сметать подтаявший снег. В работах участвовали 174 единицы спецтехники.

С магистральных улиц города в ночь вывозили собранный снег. Например, только с Плехановской, Кольцовской, Кирова и площади Ленина убрали 96 кубометров.

Уборка улиц от последствий снегопада продолжается и днем. Мэрия приносит воронежцам извинения за временные неудобства, связанные с работой коммунальной техники, формированием на улицах снежных куч и валов для последующего вывоза. В администрации пояснили, что на расчистку снега требуется время. Каждая задействованная в уборке машина работает по утвержденному заданию и маршруту. Сотрудники мэрии просят водителей соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и вежливыми в другим участникам дорожного движения, выбирать скорость и манеру вождения в соответствии с дорожными условиями. Особенно автомобилистов предостерегают от попыток вклиниться в в колонны спецтехники или подрезать их. Это опасно!