Семьи мобилизованных жителей Воронежской области освободят от уплаты пеней за просрочку платежей за «коммуналку» и капремонт

Пени за несвоевременную оплату "коммуналки" семьи мобилизованных платить не будут. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Мобилизованных жителей Воронежской области и их семьи обещали освободить от начисления пеней за просрочку оплаты коммунальных услуг и капремонта. Соответствующее постановление обещал подписать в ближайшее время губернатор Александр Гусев. Он сообщил об этом в своем телеграм-канале в среду, 14 декабря.

Напомним, все призванные в армию в рамках частичной мобилизации жители Воронежской области должны были получить единовременную региональную выплату - 120 тысяч рублей. Их семьи также освободили от платы за посещение муниципальных детсадов и яслей.