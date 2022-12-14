Жильцы трех воронежских многоэтажек решили сменить УК

Три воронежских УК подали в государственную жилищную инспекцию поступили заявления о внесении сведений в реестр лицензий Воронежской области об управлении домами. К документам приложены протоколы общих собраний. Согласно им несколько домов приняли решение о смене управляющих организаций. Это дома в Воронеже:

- ул. Беговая, д. 4 корп. 1,

- ул. Новосибирская, д. 27,

- ул. Маршала Жукова, д. 9.

О смене УК в Семилуках заявили по адресам:

- ул. Чапаева, д. 70,

- ул. Курская, д. 24 и д. 26.

Также поступило заявление о заключении договора управления новостройкой по адресу Семилукский р-он, р.п. Стрелица, ул. Советская, д. 1; и о прекращении в связи с истечением срока договора управления домом в городе Поворино, ул. Садовая, д. 23.

В ГЖИ сообщают, что в случае сомнений в достоверности проведенного собрания, собственники вправе обратиться непосредственно в инспекцию с обращением для получения необходимых сведений.