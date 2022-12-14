На новые автобусы для Воронежа в 2023 году выделят 2,5 млрд рублей

Закупят автобусы большой вместимости для "Воронежпассажиртранс" Фото: с сайта мэрии Воронежа

В 2023 году областные власти выделят на обновление подвижного состава воронежского общественного транспорта 2,5 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Александр Гусев, отвечая на вопросы воронежцев в прямом эфире в среду, 14 декабря.

- За последние три года количество нового транспорта увеличилось на 10-ки процентов. Мы видим это по муниципальному «Воронежпассажиртрансу». Мы ежегодно направляем на переоснащение предприятий автобусами большой вместимости около 2 млрд рублей, - рассказал глава региона. – Мы долгое время сдерживали рост тарифов, исходя из логики, что сначала нужно улучшить состояние подвижного состава. Но улучшение качества обслуживания увязано с экономикой транспортных предприятий.

Во время прямого эфира воронежцы пожаловались, что до сих пор в вечернее время трудно уехать. Александр Гусев ответил, что на всех магистральных маршрутах автобусы выполняют рейсы до 23.00. Раньше заканчивают работу только автобусы на малочисленных маршрутах.

- Мы проведем внеплановый анализ, проверим работу транспортных предприятий. Если водители хитрят, не соблюдают график, то примем меры, - пообещал глава региона.

Напомним, 10 декабря проезд в маршрутках Воронежа подорожал на 5 рублей. Теперь наличными поездка обходится в 28 рублей, а по карте в 26. Необходимость повышения чиновники объяснили бедственным положением транспортных предприятий.