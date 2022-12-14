Следователи разбираются в обстоятельствах ДТП с пассажирским автобусом в Воронежской области

Восемь пассажиров попали в больницу Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Следователи начали проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом и военным тягачом на трассе «Белгород – М4 «Дон» в Ольховатском районе. Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области в среду, 14 декабря.

Напомним, ДТП произошло сегодня в 5 часов утра. 41-летний водитель автобуса врезался МАЗ, стоящий на дороге. По предварительным данным, он не учел погодные условия.

Как отметили в ведомстве, в салоне автобуса находились 29 пассажиров. Травмы получили 8 из них: 53-летний мужчина и 7 женщин в возрасте от 25 до 86 лет. Их доставили в больницу. Сейчас следователи выясняют степень тяжести вреда здоровью. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.