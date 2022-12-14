В Воронеж на один день вернутся 10-градусные морозы

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Настоящее испытание приготовила метеочувствительным воронежцам погода. В четверг, 15 декабря, температура в регионе резко опустится с 0 до минус 10 градусов. Но лишь на один день. Уже к вечеру четверга столбик термометра снова начнет подниматься. В пятницу он покажет ноль, пойдет снег.

В субботу потепление продолжится. 17 декабря воронежцам обещают до +2 и снег с дождем. Ночью погода существенно не изменится.

В воскресение днем будет +1 и сильный дождь. К вечеру температура опустится до пяти градусов мороза.

Следующая неделя, если оправдается прогноз, будет морозной.