Воронежцы завоевали девять медалей на крупном межрегиональном турнире по настольному теннису

В домашних стенах воронежские спортсмены завоевали кучу медалей. Фото: cspsk-vrn.ru

В Воронеже завершился традиционный ежегодный межрегиональный турнир по настольному теннису, посвященный памяти мастера спорта СССР Е.Н. Заяца. В нем участвовали 150 человек, представлявшие десять регионов России. Борьба шла в двух возрастных категориях. Воронежские спортсмены завоевали 3 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали из 12 возможных, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Среди девушек 2007-2009 г.р. весь пьедестал заняли наши спортсменки. Золото завоевала Яна Казакова. Она сыграла на турнире четыре матча и в финале встретилась с подругой по команде Ульяной Чувашиной. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу Казаковой. Третье место заняла еще одна воронежская теннисистка Юлия Козлова.

Также все медали забрали воронежские спортсменки и среди девушек не старше 2010 г. р. Карина Каргина выиграла четыре матча, в финале победив со счетом 3:1 еще одну представительницу Воронежа Полины Аксеновой. Замкнула тройку сильнейших снова Юлия Козлова.

Еще три медали турнира завоевали наши юноши. Среди спортсменов 2007-2009 г. р. серебро завоевал Данила Патраков. В финале он проиграл со счетом 0:3 Никите Королеву из Тамбова. А до этого наш спортсмен провел три победные встречи. Среди мальчиков 2010 г. р. и моложе на пьедестал поднялись Кирилл Демченко и Кирилл Ратников. Демченко сыграл пять матчей, в финале встретился с Дмитрием Налимовым из Белгорода и победил со счётом 3:2. А Кирилл Ратников взял бронзу. В третьей игре он уступил Дмитрию Налимову, но смог занять третье место, обыграв еще двух соперников.