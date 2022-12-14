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НовостиОбщество14 декабря 2022 9:26

За вождение без прав жительницу Воронежской области приговорили к 100 часам обязательных работ

Ранее женщина садилась за руль пьяной
Мария Щербакова

Жительницу Кантемировского района приговорили к ста часам обязательных работ за вождение без прав. 36-летнюю женщину лишили водительского удостоверения за управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 14 декабря.

Автомобиль ВАЗ-2115 остановили во время профилактических мероприятий. Проверка показала, что ранее Мировой районный суд лишил водителя прав. Женщину доставили в отдел МВД, а ее машину поместили на спецстоянку. В отношении водителя составили протокол об административном правонарушении.