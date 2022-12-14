За вождение без прав жительницу Воронежской области приговорили к 100 часам обязательных работ

Жительницу Кантемировского района приговорили к ста часам обязательных работ за вождение без прав. 36-летнюю женщину лишили водительского удостоверения за управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 14 декабря.

Автомобиль ВАЗ-2115 остановили во время профилактических мероприятий. Проверка показала, что ранее Мировой районный суд лишил водителя прав. Женщину доставили в отдел МВД, а ее машину поместили на спецстоянку. В отношении водителя составили протокол об административном правонарушении.