На 10% выросли поступления в бюджет Воронежской области от аренды лесов

По данным регионального управления лесного хозяйства, в течение 2022 года арендаторы лесных территорий перечислили в бюджет Воронежской области 166,4 миллионов рублей. Это на 10% больше, чем планировалось.

Если сравнить бюджетные поступления с цифрами 2021 года, то они на 42,1 млн. рублей больше. Темп роста платежей составил 34%.

В ведомстве считают, что это стало возможно за счет активной аукционной деятельности и взаимодействия с лесопользователями, а также работе по взысканию задолженности по арендной плате.