Из воронежского «Факела» ушел тренер

Константин Синеоков. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Руководители «Факела» расторгли контракт с одним из тренеров команды Константином Синеоковым. В клубе утверждают, что сделали это по взаимному согласию.

Синеоков пришел в «Факел» в штабе прежнего главного тренера Олега Василенко. После его ухода из команды компанию ему не составил. Но оказалось, что только временно.

Будут ли брать специалиста на замену Константину Синеокову, в клубе не сообщили.

Напомним, что у нынешнего главного тренера «Факела» Дмитрия Пятибратова для скромного по качеству состава пока в Премьер-лиге приемлемый результат – одна победа, шесть ничьих и два поражения. Когда руководил Олег Василенко, статистика была похуже – четыре ничьи и четыре проигрыша.