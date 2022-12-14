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НовостиСпорт14 декабря 2022 8:32

Из воронежского «Факела» ушел тренер

Команду покинул специалист Константин Синеоков
Юрий КОЗЛОВ
Константин Синеоков.

Константин Синеоков.

Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Руководители «Факела» расторгли контракт с одним из тренеров команды Константином Синеоковым. В клубе утверждают, что сделали это по взаимному согласию.

Синеоков пришел в «Факел» в штабе прежнего главного тренера Олега Василенко. После его ухода из команды компанию ему не составил. Но оказалось, что только временно.

Будут ли брать специалиста на замену Константину Синеокову, в клубе не сообщили.

Напомним, что у нынешнего главного тренера «Факела» Дмитрия Пятибратова для скромного по качеству состава пока в Премьер-лиге приемлемый результат – одна победа, шесть ничьих и два поражения. Когда руководил Олег Василенко, статистика была похуже – четыре ничьи и четыре проигрыша.