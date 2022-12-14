Из подвала воронежца похитили заначку в 2,3 млн рублей

Подозреваемый свою вину отрицает Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Воронежец написал заявление в полицию о краже 2,3 млн рублей из принадлежащего ему подвала на улице 9 Января. Мужчина рассказал, что в последний раз проверял заначку две недели назад, тогда деньги были на месте – в коробке из-под подарка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 14 декабря.

Вор сорвал навесной замок подвала. На месте оперативники нашли продукты, которые он забыл в спешке. С них криминалисты изъяли биологические следы.

На похитителя наткнулись сотрудники патрульно-постовой службы в Коминтерновском районе. Они остановили мужчину, который переносил наркотики. Им оказался 44-летний уроженец Волгоградской области без постоянного места жительства, который был неоднократно судим за имущественные преступления.

В отделе полиции задержанного проверили по имеющимся учетам. Тогда выяснилось, что он причастен к краже. С собой у мужчины было 40 тыс. рублей. Однако свою вину он отрицает.