В Воронеже пройдет экологическая акция «Операция Ель»

С 15 по 31 декабря в Воронежской области будет проходить акция «Операция Ель». Речь идет о предотвращении незаконной вырубки хвойных деревьев в преддверии Нового года. Об этом сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии в среду, 14 декабря.

- Особое внимание будет уделено предупреждению вырубки деревьев на охраняемых природных территориях областного значения, - рассказали в департаменте. - В случае выявления нарушений сотрудники департамента будут фиксировать и направлять информацию в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

Жителей области просят покупать елки только в местах организованной торговли. Официальные елочные базары начнут работать уже 19 декабря.

Отметим, нарушителям грозит штраф: для физических лиц от 3 до 4 тыс. рублей, для должностных - от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических - от 200 до 300 тыс. рублей. Кроме того, придется возместить ущерб лесному фонду.

Если же сумма ущерба превысит 5 тыс. рублей, то нарушителя привлекут к уголовной ответственности. Так, незаконная вырубка деревьев может привести к шести годам тюрьмы.