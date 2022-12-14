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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 6:54

В лобовом столкновении «Газели» и легковушки на трассе в Воронежской области пострадали три человека

Мужчину и двух женщин доставили в больницу
Мария Щербакова
Водитель "Газели" не учел погодные условия

Водитель "Газели" не учел погодные условия

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

На трассе в Хохольском районе в лобовом столкновении «Газели» и «Форд Фьюжн» пострадали три человека. ДТП произошло на дороге «Воронеж – Луганск» в 18.50 вторника, 13 декабря. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, водитель «Газели», 43-летний житель Острогожского района, не учел дорожные метеорологические условия. В результате пострадал водитель легковушки, 62-летний житель села Хохол, и его 54-летняя и 62-летняя пассажирки. Их доставили в больницу. Сейчас полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.