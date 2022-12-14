При пожаре в жилом доме в воронежском поселке погиб 9-летний мальчик

Следователи возбудили уголовное дело Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

При пожаре в жилом доме в Подгоренском районе погиб 9-летний мальчик, надышавшись угарным газом. Во время происшествия ребенок был дома один. По факту возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Воронежской области в среду, 14 декабря.

Трехквартирный жилой дом на улице Ветеранов в поселке Опыт загорелся накануне. Служба спасения получила сигнал в 17.08. Мальчика эвакуировали. В бессознательном состоянии его отвезли в больницу, но несмотря на реанимационные мероприятия, он скончался. Предположительно смерть наступила в результате отравления угарным газом.

Следователи осмотрели место происшествия. В ближайшее время назначат необходимые судебные экспертизы, в том числе определят точную причину смерти и причины возникновения пожара. Следователи намерены дать правовую оценку условиям проживания и воспитания ребенка. Сейчас допрашиваются свидетели.