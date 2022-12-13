В центре Воронежа на шесть часов запретят парковку из-за прощания с Галиной Кудрявцевой

Парковку запретят до полудня 14 декабря. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 14 декабря, с 6.00 до 12.00 нельзя будет припарковаться у выставочного зала на улице Кирова, 8. В эти часы внутри здания будет проходить церемония прощания с бывшим депутатом городской Думы Галиной Кудрявцевой.

Галина Александровна скончалась в ночь на 13 декабря на 78 году жизни. На протяжении почти двух десятилетий она была депутатом городского парламента, куда впервые избралась в 1997 году. Галина Александровна участвовала в выборах губернатора (в 2004-м году уступила только Владимиру Кулакову и Сергею Рудакову) и мэра. В последние годы часто выступала в роли эксперта по вопросам политической и общественной жизни Воронежа.