В Воронежской области запретили входить с собаками в магазины и рестораны

Даже такую очаровашку теперь формально в магазин брать с собой нельзя. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителям Воронежской области запретили ходить в магазины, рестораны, в образовательные, медицинские и культурные учреждения с собаками. Такие нормы ввел приказ регионального управления ветеринарии. Он опубликован на портале властных органов во вторник, 13 декабря.

Правда, ограничение касается только тех заведений, где запрет на посещение с животными висит на входе. Также приказ не касается инвалидов, которым требуется помощь собак-поводырей.

В то же время приказ запрещает выгуливать собак в токсическом, алкогольном или наркотическом опьянении. А детям до 14-ти нельзя будет ходить по улицам с бойцовскими псами.

А вот конкретные штрафы или другая ответственность за нарушения этих правил не прописаны. Похоже, в лучшем случае хозяев собак ждет перебранка с охранниками или другими сотрудниками заведений, где братьям нашим меньшим не рады.