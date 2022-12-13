В Воронеже дошло до суда дело мужчины, избившего собутыльника до полусмерти

32-летнему грабителю грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Полицейские направили в суд уголовное дело 32-летнего жителя Коминтерновского района. Он будет отвечать по части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой».

Все началось с того, что вечером на улице мужчина познакомился с 49-летним воронежца. Они вместе начали выпивать, а потом поссорились. Более молодой собутыльник сначала врезал оппоненту по лицу, а потом еще много раз ударил его руками и ногой. Потом похитил у уже беспомощного человека рюкзак, в котором были деньги и вещи – все это хозяйство стоило примерно две тысячи рублей.

Избитого мужчину госпитализировали. У него диагностировали перелом теменной кости слева с переходом на височную зону. Это тяжелая травма.

- Полицейские благодаря записям видеокамер и показаниям очевидцев вскоре задержали 32-летнего мужчину на его квартире и доставили его в отдел полиции. В ходе расследования он признал свою вину в избиении. Однако отрицал корыстный мотив, ссылаясь на личную неприязнь. Уголовное дело будут рассматривать в Коминтерновском районном суде. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.