Под Воронежем снова закрыли понтонный мост через Дон

Во вторник, 13 декабря, перекрыли движение по понтонному мосту через реку Дон в селе Новоживотинное. Решение об этом приняли в связи с поднятием уровня воды в реке, сообщили в региональном департаменте дорожной деятельности.

Ранее эту переправу уже перекрывали в октябре. Тогда конструкция получила моста повреждения из-за проезда большегрузов. Фурам было запрещено пользоваться понтонным мостом, но водители, не желавшие пускаться в объезд, шли на нарушения.

Наплавной мост через Дон установили на время капитального ремонта основной переправы. По нему разрешено ездить только легковым автомобилям и, естественно, могут идти пешеходы. Для грузового транспорта весом более 10 тонн предусмотрен объезд через мост в Семилукском районе. Работы по реконструкции основной переправы собираются закончить к декабрю 2023 года.