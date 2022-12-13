Заведующая детсадом в одном из сел Воронежской области похитила свыше 144 тыс рублей

Следственные органы РУ СК завершили расследование уголовного дела по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения). Уголовное дело возбуждено на основании материалов ГУ МВД России по Воронежской области. Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства.

Следствием установлено, что в период с июля 2017 года по март 2020 года обвиняемая, являясь заведующей одного из муниципальных дошкольных образовательных учреждений села Заброды Калачеевского района, обманным путем похитила более 144 тысяч рублей. Злоумышленница, используя служебное положение, вносила в табели учета рабочего времени заведомо недостоверные сведения об исполнении трудовых обязанностей по вакантной должности воспитателя другой сотрудницей детского сада, а обязанностей разнорабочего и сторожа – своим сыном.

На предварительном следствии женщина частично признала вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до шести лет тюрьмы.