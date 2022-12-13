В Воронеже появится памятник воинам, бросившимся на фашистские дзоты раньше Александра Матросова

Так будет выглядить памятник у Ротонды. Фото с телеграм-канала Вадима Кстенина. Фото: Предоставлено "КП"

В Воронеже появится новый памятник героям Великой Отечественной войны. Место уже определили – монумент установят у Ротонды. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Проектов памятников было 17. Заявки подавали скульпторы и архитекторы не только из Воронежа, но и из Москвы, Санкт-Петербурга и Курска.

Победила в конкурсе работа скульптора Олега Ершова. Памятник, сделанный по его проекту, появится у Ротонды – места жесточайших боев в 1942-1943 годах. Его собираются установить в 2023 году.

Лучшей признали работу скульптора Олега Ершова. Фото с телеграм-канала Вадима Кстенина. Фото: Предоставлено "КП"

- Известно, как минимум, о четырех героях, которые закрыли своими телами амбразуры вражеских огневых точек во время обороны Воронежа. Это – Лазарь Дзотов, Михаил Бовкун, Геннадий Вавилов и Михаил Абызов, - напомнил Вадим Кстенин. - Их именами названы улицы нашего города, теперь же сделают и памятник в их честь.