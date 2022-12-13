Коронавирус в Воронежской области на утро 13 декабря: 87 человек заболели, никто не умер

Число заболеваний коронавирусом пока стабилизировалось. Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты Роспотребнадзора предоставили суточную статистику по заболеваниям коронавирусом. По их данным, на утро вторника, 13 декабря заразились ковидом еще 87 человек, 30 из них попали в больницы. Для сравнения, на начало дня 12 декабря заболели 89 жителей Воронежской области, 31 был госпитализирован. Всего же за время пандемии подхватили смертельно опасную заразу уже 469 784 наших земляка.

За сутки никто не умер. Утром 12 декабря, напомним, в мир иной ушли три человека. Число жертв ковида осталось прежнем – 8 597.

Радует количество выздоровевших – 137. Напомним, на начало дня 12 декабря избавились от ковида всего 87 жителей Воронежской области.

В то же время нельзя забывать о набирающем обороты свином гриппе. Эта болезнь тоже смертельно опасная, и как только появились симптомы недомогания, лучше сразу обращаться к врачу.