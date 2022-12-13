Воронежцев приглашают принять участие в национальной премии «Жить вместе»

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

Воронежцы могут принять участие в премии «Жить вместе», организованную одноименным благотворительным фондом. Он объединяет неравнодушных людей и сообщества, которые проявляют гражданскую инициативу, решают социальные проблемы и развивают культурные традиции.

Призовой фонд Премии в 2023 году составит 1125000 рублей. В этом году премию будут вручать в четвертый раз, ожидается рекордное количество участников.

Главный критерий отбора кандидатов на Премию – наличие устойчивого сообщества, организованного на основе общих ценностей и объединённого общей целью. Это может быть как постоянная команда, так и привлеченные волонтеры, которые вносят посильный вклад в общее дело. Проект должен существовать не менее трех лет (то есть, начат не позднее 31.12.2020)

Победителей определят в 5 номинациях:

“Память” (проекты, которые занимаются сохранением памяти о жертвах советских репрессий, генеалогические проекты);

“Культура” (театральные, музыкальные и выставочные проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия);

“Милосердие” (социальные проекты, направленные на оказание комплексной помощи людям, нуждающимся в поддержке и сопровождении, сообщества, которые объединяются для оказания гуманитарной помощи, проекты, направленные на системные изменения комплексной помощи людям);

“Церковь” (проекты, занимающиеся литургическим возрождением, духовным и церковным просвещением, развитием общения на приходах и в общинах, изучением опыта новомучеников и исповедников российских);

“Русская традиция” (проекты, которые занимаются сохранением и возрождением традиционной русской культуры в разных её видах (крестьянская сельская культура, городская культура, фольклор) и русской идентичности).

Подробности можно узнать из группы ВК БФ “Жить вместе” и на официальном сайте .