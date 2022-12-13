Жителей Воронежской области предупредили о порывах ветра до 21 м/c

При сильном ветре зонт превращается в ненужную обузу. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Воронежской области продлили предупреждение о сильном ветре. Ранее оно было действительно до 18.00 вторника, 13 декабря. Теперь же порывы от 16 до 21 м/c синоптики обещают с вечера сегодняшнего дня до 9.00 среды, 14 декабря.

Ветер такой силы может вызвать различные ЧП – в частности, обрушение ветхих или плохо закрепленных конструкций, падение старых деревьев. Большие беды он вряд ли может натворить – все же это не ураган. Тем не менее в региональном ГУ МЧС рекомендуют не забывать о мерах предосторожности.