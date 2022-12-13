С главной елки Воронежа демонтировали петровский вензель

Монограмму вернут ближе к празднику Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Во вторник, 13 декабря, с макушки главной елки на площади Ленина исчез петровский вензель в виде перекрещивающихся букв РР. В мэрии Воронежа сообщили, что демонтаж украшения потребовался для его доработки. Ранее подрядчик установил элемент, чтобы его протестировать.

В пресс-службе горадминистрации ответили и на комментарии горожан, не оценивших идею замены традиционной звезды необычным вензелем:

- Воронеж входит в число городов, в которых по решению федерального оргкомитета проходят мероприятия, посвященные 350-летию со дня рождения императора. Поэтому и концепция оформления главной площади Воронежа посвящена этой тематике. Вензель Петра Первого присутствует в гербе Петергофа. Кстати «старый» герб нашего региона (утвержденный в 1997 году) некоторое время венчал именно вензель Петра I. Тогда это вызвало дискуссии, и в дальнейшем герб был утвержден в другой редакции, но это интересный исторический момент. Здорово, когда проектные решения новогоднего оформления порождают дискуссии уже сегодня, вызывают любопытство, а у многих – желание погрузиться в историю родного города и страны.

Напомним, многие горожане увидели в монограмме букву «Х» и начали шутить на эту тему.