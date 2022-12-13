Жительница Воронежа отдала мошенникам почти два млн рублей

За минувшие сутки в Воронежской области зафиксированы семь краж с банковских карт. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Вчера, 12 декабря, в отдел полиции № 4 УМВД России по Воронежу поступило заявление от 49-летней местной жительницы, пострадавшей от действий мошенников. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Потерпевшая пояснила, что ей позвонил неизвестный, который представился следователем столичного региона. Собеседник сообщил о том, что на личном финансовом счете заявительницы зафиксирована подозрительная активность движения денежных средств. Он предупредил женщину, что ей позвонят сотрудники Центробанка России и помогут защитить сбережения.

Вскоре действительно поступил звонок от якобы сотрудницы финансовой организации, которая заверила потерпевшую в том, что мошенники пытаются оформить крупный кредит на ее имя. Для защиты денег собеседница предложила оперативно оформить кредит на аналогичную сумму, после чего снять зачисленные средства и перевести их на определенные расчетные «безопасные» счета. Следуя указаниям аферистов, заявительница лишилась около двух миллионов рублей. После выполнения всех рекомендаций связь с неизвестными прервалась.

Всего же за прошедшие сутки на территории области зарегистрированы десять сообщений о бесконтактных мошеннических действиях, а также семь сообщений о хищениях денег с банковских карт. Большинство преступлений по-прежнему совершается под давлением лжесотрудников финансовых организаций, которые под предлогом защиты сбережений убеждают доверчивых граждан проводить ряд сомнительных банковских операций. Наиболее распространенным способом хищения денежных средств остается оформление потребительского кредита, якобы для пресечения действий мошенников.