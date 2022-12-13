Нападающий воронежского «Бурана» Кабат признан лучшим новичком по итогам 14-й недели в ВХЛ

Лауреаты 14-й недели ВХЛ. Фото с сайта vhlru.ru.

Сегодня, 13 декабря, комиссия по определению лучших хоккеистов «PARI ВХЛ — Кубка Шелкового пути» сезона-2022/23 на основании статистических результатов и аналитики специальных экспертов определила лауреатов 14-й игровой недели.

В номинации «лучший новичок» лучшим признан нападающий воронежского «Бурана» Михаил Кабат (2004), который сыграл в двух матчах и набрал три (два гола + пас) очка за результативность при показателе полезности «+2». В одном из матчей Михаил оформил дубль.

Напомним, что в номинации «Лучший новичок» может участвовать хоккеист в возрасте не старше 25 лет и проведшии в лиге в предыдущих сезонах не более 20 матчей.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, вчера, 12 декабря, «Буран» возглавил Дмитрий Крамаренко. В его дебютной встрече у руля воронежского клуба наши парни крупно проиграли воскресенскому «Химику» (0:4).