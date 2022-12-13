Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды13 декабря 2022 11:33

Скрипачка сыграет воронежцам на инструменте XVIII века

Анна Савкина исполнит музыку Прокофьева и Глазунова
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
фото предоставлено организаторами

фото предоставлено организаторами

16 декабря в столице Черноземья выступит участница «Музыкальной сборной России» Анна Савкина. 28-летняя скрипачка - победительница Международного музыкального конкурса Buchenau Spring (Германия, 2018), Всероссийского конкурса молодых исполнителей, посвященного 75-летию Казанской консерватории (2020). Анна сыграет воронежцам на скрипке Томмазо Балестриери 1752 года.

Вместе с Воронежским симфоническим оркестром под управлением Игоря Вербицкого скрипачка исполнит Первый скрипичный концерт Сергея Прокофьева. В программе также прозвучит Симфония №5 Александра Глазунова.

Концерт пройдет 16 декабря в филармонии, начало в 19.00, 12+.