Скрипачка сыграет воронежцам на инструменте XVIII века

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16 декабря в столице Черноземья выступит участница «Музыкальной сборной России» Анна Савкина. 28-летняя скрипачка - победительница Международного музыкального конкурса Buchenau Spring (Германия, 2018), Всероссийского конкурса молодых исполнителей, посвященного 75-летию Казанской консерватории (2020). Анна сыграет воронежцам на скрипке Томмазо Балестриери 1752 года.

Вместе с Воронежским симфоническим оркестром под управлением Игоря Вербицкого скрипачка исполнит Первый скрипичный концерт Сергея Прокофьева. В программе также прозвучит Симфония №5 Александра Глазунова.

Концерт пройдет 16 декабря в филармонии, начало в 19.00, 12+.