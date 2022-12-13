В Воронеже отменили концерт ансамбля имени Александрова

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Отмены гастрольных мероприятий в Воронеже продолжаются.

Организаторы концертов ансамбля песни и пляски имени Александрова, планируемых 13 и 14 декабря в театре оперы и балета , сообщили, что они не состоятся.

Отменили и спектакль "Белоснежка и семь волшебников", который собирались показать 2, 3 и 4 января в городском Дворце культуры.

Как сообщал ранее сайт vrn.kp.ru, в столице Черноземья произошел кризис в гастрольной сфере: перенесли концерты Киркорова, Билан, Максим, Стаса Михайлова, а другие мероприятия и вовсе отменили.