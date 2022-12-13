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НовостиОбщество13 декабря 2022 9:46

Владимир Путин примет участие в открытии участка трассы «Дон» в Воронежской области после реконструкции

Президент даст «добро» на запуск движения по видеосвязи
Олег КУЗНЕЦОВ
Владимир Путин будет присутствовать на открытии с помощью видеосвязи.

Владимир Путин будет присутствовать на открытии с помощью видеосвязи.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 13 декабря, Президент России Владимир Путин скажет напутственные слова по видеосвязи в связи с открытием отремонтированного участка трассы «Дон» в Богучарском районе. Также руководитель государства поступит в отношении дорог в Московской, Владимирской, Свердловской областях и Северной Осетии. Там либо тоже прошла реконструкция, либо построили новые трассы.

В Богучарском районе участок с 741 по 777 километры завершили почти на год раньше срока. Там теперь есть по две полосы движения в каждом направлении. Также реконструировали и построили шесть мостов, три путепровода, три транспортные развязки. Участок освещен по всей своей длине.