Владимир Путин примет участие в открытии участка трассы «Дон» в Воронежской области после реконструкции

Владимир Путин будет присутствовать на открытии с помощью видеосвязи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 13 декабря, Президент России Владимир Путин скажет напутственные слова по видеосвязи в связи с открытием отремонтированного участка трассы «Дон» в Богучарском районе. Также руководитель государства поступит в отношении дорог в Московской, Владимирской, Свердловской областях и Северной Осетии. Там либо тоже прошла реконструкция, либо построили новые трассы.

В Богучарском районе участок с 741 по 777 километры завершили почти на год раньше срока. Там теперь есть по две полосы движения в каждом направлении. Также реконструировали и построили шесть мостов, три путепровода, три транспортные развязки. Участок освещен по всей своей длине.