В Воронежской области задержали безработного наркодилера из Ярославля

В багажнике был обнаружен и изъят полимерный пакет с веществом белого цвета. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

10 декабря в вечернее время на 515 км автодороги «М4 -«Дон» инспекторы 3 взвода ОБДПС УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области остановили автомобиль «Фольксваген Поло» с логотипом сервиса одного из перевозчиков. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

При проверке документов у водителя, госавтоинспекторы обратили внимание, что 38-летний житель города Ярославля нервничает. Мужчина пояснил, что ездил вместе с родственниками в Краснодар, чтобы купить щенка, а теперь они возвращаются домой. Сотрудники полиции приняли решение осмотреть автомобиль. В результате в багажнике был обнаружен и изъят полимерный пакет с веществом белого цвета. После экспертизы выяснилось, что внутри находилось наркотическое средство синтетического происхождения – мефедрон, общей массой более 200 граммов, что относится к крупному размеру.

Водителя задержали и доставили в отдел полиции. Мужчина нигде не работает, был неоднократно судим, в том числе за незаконное распространение наркотических средств.

В соответствии с частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» ему грозит от десяти до 20 лет лишения свободы.