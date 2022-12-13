В Воронежской области автоледи погибла в столкновении с грузовиком

Водитель «Лады» от полученных травм скончалась до прибытия скорой медицинской помощи. Фото пресс-службы ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, вчера, 12 декабря, в 19:15 на 137 км автодороги «Воронеж-Луганск» 33-летняя водитель «Лады Приоры», местная жительница, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовым автомобилем «Даф» под управлением 52-летнего жителя Белгородской области. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В результате ДТП водитель «Лады» от полученных травм скончалась до прибытия скорой медицинской помощи. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронежской области «Киа» насмерть сбила 56-летнего мужчину.