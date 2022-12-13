Дарья Майбородина из Воронежской области стала 4-кратной победительницей Кубка России по плаванию

Дарья Майбородина. Фото ЦСП СК Воронежской области.

В соревнованиях приняли участие порядка 450 спортсменов. Пловчиха из Лисок Дарья Майбородина четыре раза поднялась на высшую ступень пьедестала почета. Ей не было равных на дистанциях: 50, 100 и 400 метров вольным стилем и на 100 метрах на спине.

Ранее в этом году воспитанница Оксаны Ахмаровой завоевала четыре медали чемпионата России, три из которых золотые. Также в активе Дарьи четыре победы на открытом Кубка республики Беларусь. Пять медалей Майбородина завоевала на летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», где дважды она поднялась на высшую ступень пьедестала почета.